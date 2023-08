KIJK. Kamikaze Koffi: Charleroi-doelman krijgt géén kaart ondanks roekeloze ingrepen

Hervé Koffi is vaak geniaal, maar tegelijkertijd is hij ook soms gek. Tijdens de wedstrijd in Anderlecht was vooral dat laatste rond de 24ste minuut het geval. De goalie van Charleroi tikte een terugspeelbal van Andreou véél te ver voor zich uit en gooide zich, in een poging om zijn misser recht te zetten, met gestrekt been richting de bal en Kasper Dolberg. Een zware ingreep, die hij nadien nog eens herhaalde - deze keer was Mats Rits het slachtoffer.