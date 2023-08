KIJK. Hij wordt nu al vergeleken met Eden Hazard en met straffe assist luistert Karetsas (15) profdebuut op

“Als hij aan de bal komt, weet je dat er iets moois te gebeuren staat.” Woorden van Stijn Haeldermans, de technische coördinator van Jong Genk, in onze aflevering over de Belgische talenten geboren in 2007. En of ze wat moois zagen in minuut 19 in Geel, waar Jong Genk zijn thuismatchen afwerkt. Vanop de eigen helft een heerlijke bal die de hele Beverse verdediging aan flarden scheurde. De Tanzaniaanse spits Kelvin Pius John bedankte voor zoveel visie en werkte keurig af.