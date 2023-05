KIJK. Genk niet te spreken over scheidsrechter Lambrechts: “Die rode kaart voor Aziz was gewoon absurd”

KIJK. Genk-coach Vrancken: “De rode kaart voor Aziz is gewoon absurd”

Antwerp-Genk was een Champions’ play-offs-wedstrijd op het scherpst van de snee: veel duels, een hoge intensiteit en spankracht. De Limburgers kwamen voor de pauze op voorsprong, maar een veerkrachtig Antwerp boog de achterstand om. Genk keerde teleurgesteld terug huiswaarts. “We hebben de wedstrijd uit handen gegeven”, zuchtte aanvoerder Bryan Heynen. “De strafschoppen waren in mijn ogen twijfelachtig, maar de tweede tegengoal was vermijdbaar. We moeten slimmer zijn: we wisten dat we hier geen tijd zouden krijgen om te voetballen. Ook de rode kaarten waren dom.”