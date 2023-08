KIJK. Emotionele Union-coach Blessin getuigt over beroerte van vrouw: “Ze heeft de wedstrijd gezien in het ziekenhuis en weende”

Toen de de spelers van Union het veld opkwamen met het shirt, was het nog niet echt duidelijk wat er juist aan de hand was in de privésfeer van coach Blessin. “Onze coach en zijn familie gaan door persoonlijke omstandigheden door een moeilijke periode”, klonk het in een statement van de Brusselse club. “Union wenst hen alle kracht die ze nodig hebben.”

Na afloop van de wedstrijd, die Union met 0-1 won, gaf een geëmotioneerde Blessin op de persconferentie wat meer uitleg. Hij vertelde dat zijn vrouw Charlotte (46) een beroerte in de rug had gekregen. “Ik had daar zelfs nog nooit van gehoord. Het is moeilijk om woorden te vinden in deze situatie. De reactie van de spelers was heel mooi. Mijn vrouw heeft de wedstrijd gezien in het ziekenhuis en ze weende. Deze zege geeft haar kracht. Het is een moeilijke situatie voor de hele familie, maar we moeten hiertegen vechten en haar alle kracht proberen geven. Ik ben ervan overtuigd dat ze dit zal overwinnen.” Mogelijk herstelt Blessins vrouw volledig, maar ook blijvende klachten of zelfs volledige invaliditeit kunnen gevolgen zijn van een beroerte in de rug.