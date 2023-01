KIJK. “Een vrij complete prestatie”: Alderweireld ziet Antwerp met stevige 0-3 tegen Genk en halve finale in de beker vertrouwen tanken

Croky CupEen statement. Zo kan je de 0-3 bekerzege van Antwerp op het veld van de schijnbaar ongenaakbare competitieleider Racing Genk wel noemen. De ploeg van Mark van Bommel was verdedigend scherp en aanvallend efficiënt. Nog drie matchen scheiden Antwerp van een nieuwe trofee. Genk-coach Vrancken was eerlijk na de wedstrijd: “We waren simpelweg de mindere vandaag.”

“Eén wedstrijd, tegen een goeie ploeg. Door of niet door.” Ziedaar de treffende en kernachtige woorden van Mark van Bommel tijdens zijn persbabbel daags voor de trip naar Genk. De trainer van Antwerp voegde er ook nog aan toe dat hij hoopte dat zijn ploeg de klus binnen de negentig minuten zou klaren, want “zondag is er weer een match”.

Wel, Van Bommels jongens pikten de boodschap van hun coach uitstekend op. Antwerp was vanaf minuut één scherp en kwam in minuut drie zowaar al op voorsprong. Dat ging zo: Ekkelenkamp recupereerde de bal op het middenveld en stuurde Stengs weg, die bediende op zijn beurt Janssen en laatstgenoemde knalde onhoudbaar binnen. ‘The Dutch Connection’ stuurde de Great Old via zijn sociale mediakanalen de wereld in. ‘Oranje boven’, is dat in het Nederlands.

De Antwerpse Hollanders deden zo waar Club Brugge zondag op Genk niet in slaagde: scoren uit een omschakelingsmoment. Bij de thuisploeg was het trouwens in het verdere verloop van de eerste helft ook allemaal een stuk minder dan vorig weekend in de competitietopper. Het Genkse publiek moest zich opwarmen aan schotjes van Paintsil en Muñoz en een kopbal van Cuesta na een corner. Jean Butez was telkens bij de les.

Antwerp had de zaakjes over het algemeen aardig onder controle. Op slag van rust kwamen de bezoekers zelfs helemáál op rozen te zitten. Genk kreeg een Antwerpse corner niet helemaal weggewerkt. Toby Alderweireld kon in de tweede fase voorzetten, waarop Ritchie De Laet de score verdubbelde. Alderweireld en De Laet: twee oer-Antwerpenaren die als geen ander de tekst op het spandoek van de meegereisde supporters begrepen. ‘Fight for the club, the city & the cup’ stond er te lezen.

In het begin van de tweede helft kwam die cup trouwens nóg wat dichterbij, toen Ekkelenkamp zijn maatje Balikwisha bediende en ‘Bali’ knap afwerkte. Dat zijn twee goals in vier dagen voor de vinnige winger. Deze Balikwisha kan in de rest van het seizoen van goudwaarde zijn voor Antwerp. En het moet gezegd: ook Ekkelenkamp leverde in Limburg, na enkele mindere optredens, een hoopgevende prestatie af.

De rest van de partij was overbodig. Antwerp ging in spaarstand, terwijl Genktrainer Wouter Vrancken al vroeg lustig aan het vervangen ging. Zaterdag wacht alweer Zulte Waregem, weet u wel. Een schot op de lat van Arteaga was nog vermeldenswaard, maar spannend werd het dus niet meer. In Deurne-Noord wordt intussen alsmaar luider gedroomd van een tweede bekerwinst in drie jaar tijd. En als Antwerp doorgaat op het elan van tegen Gent en Genk zal het straks in de play-offs ook nog een aardig woordje meepraten. Bij Genk kan de focus na de eerste thuisnederlaag in deze campagne volop op de titelrace worden gelegd.

Alderweireld: “Vrij complete prestatie”

“Het is een bevestiging van onze laatste weken”, glunderde een tevreden Toby Alderweireld na de knappe zege. “Goed voetbal, organisatorisch sterk... Dan doet zo’n overwinning in een moeilijke verplaatsing extra deugd. Het is ons ook niet in de schoot geworpen hé, die halve finale. We hadden het lastig in Beveren, en moesten dan nog tegen Standard en naar Genk. Je kan makkelijker loten. (lacht) We staan nog nergens, dat weten we ook. Maar het gaat wel de goeie richting uit. Dit geeft vertrouwen, maar we mogen niet achteruit gaan leunen. Mentaal is dat een opsteker na die mindere reeks. Beter 0-3 dan 3-0, natuurlijk.” (knipoogt)

“We hebben het goed aangepakt vandaag, en dit was een vrij complete prestatie”, analyseerde de aanvoerder de wedstrijd. “We wonnen onze individuele duels en losten veel op als teams. Het was altijd oppassen op stilstaande fases, maar we hebben dat goed opgelost. We wisten perfect hoe ze gingen spelen, en wat ons plan was. We speelden volwassen, en dat met een jonge ploeg. We zijn met Antwerp al wel bestempeld als ‘oude ploeg’, maar als je ons team ziet zijn we een goeie mix. Van Bommel weet ook wat het is om met jonge jongens te werken.”

“Als je 0-2 achter staat bij de rust, wordt het een lastige avond”, klonk het dan weer bij Bilal El Khannouss. “We probeerden er nog wel in te komen en vroeg te scoren, maar dat gebeurde aan de overkant. Het zat ook niet echt mee. Eigenlijk hadden we een beetje een off-day vandaag. We hebben ook die lastige match van zondag in de benen zitten tegen Club Brugge, er was wat vermoeidheid... Nu is het hopen dat we sterker terugkomen. De focus kan volledig op de competitie.”

Wouter Vrancken: “Waren simpelweg de mindere vandaag”

De eerste thuisnederlaag voor Racing Genk dit seizoen is een pijnlijke: 0-3 tegen de Great Old. Wie had dit zien aankomen? “We waren gewoon niet goed genoeg. Zaak om snel op te staan”, hield Genk-trainer Wouter Vrancken het simpel.

Met de vertrouwde elf, de ploeg die zo’n mooi parcours aan het afleggen is in de competitie, ging Genk thuis kopje onder tegen Antwerp. Het eerste thuisverlies van dit seizoen en een nederlaag die anders aanvoelt dan de recente 1-0 op Kortrijk. “Iedereen is ontgoocheld”, zei Vrancken. “Als een sportman verliest, moet ie teleurgesteld zijn. Het is zaak om er zo snel mogelijk weer te staan, dat heb ik na Kortrijk ook gezegd. Maar goed, je speelt hier ook tegen een sterke tegenstander.”

Klopt, Antwerp was sterk. “En wij waren niet goed genoeg”, gaf Vrancken toe. “Veel te veel slordigheden. Nochtans konden wij vroeg in de match op voorsprong komen. Zij maakten het in de omschakeling wél af. We moesten 100 procent top zijn, maar we waren de mindere vandaag. Een wedstrijd verliezen hoort bij sport. Jammer dat het een bekermatch was, want dan stopt het meteen.”

Vrancken leek al vroeg in de tweede helft – vlak na de 0-3 van Balikwisha – al de handdoek te gooien. Hij bracht Preciado en Sor in op de rechterflank, want Muñoz en Paintsil zijn zaterdag tegen Zulte Waregem geelgeschorst. El Khannouss ging eraf voor Castro. De Marokkaanse international had het achteraf over de veeleisende topper van voorbije zondag tegen Club Brugge. “Of ik vooraf vermoeidheid had opgemerkt bij mijn spelers? Neen, niet speciaal. Dat was niet de reden voor deze nederlaag. De drievoudige wissel was ook echt op deze match gericht. Ik wilde frisse energie brengen en zo de match doen kantelen. Dat is niet gelukt, al hebben de jongens geprobeerd”, aldus Vrancken.

