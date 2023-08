KIJK. De remonte van KV Mechelen in Westerlo en de héérlijke krul van Théo Leoni: de hoogtepunten van speeldag 5

Is de Versuz open op maandag? Hoe velen bij Racing Genk momenteel tegen zichzelf lijken te voetballen

Na de 0 tegen Eupen, nu de 0 tegen Charleroi. In Europa of te lande: Racing Genk kan niet punchen. Dát is al een hele zomer bekend. Maar zijn bij veel spelers de twijfels ook niet in het kopje gekropen? Racing Genk kan wat sex, drugs en rock ’n roll gebruiken.