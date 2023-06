KIJK. Dante Vanzeir showt zijn uitzicht over skyline New York en hoopt op titel Union: “Zou verdiend zijn”

Herkend wordt hij er nog niet, “of het moest toevallig een Red Bull-fan zijn”. Maar dat hij er wel mooi woont, is een understatement. Dante Vanzeir (25), die liever niet meer spreekt over het racisme-incident, showt tijdens onze videocall met de glimlach het uitzicht vanop zijn appartement nabij New York.

Vanzeir maakte in februari de overstap naar New York Red Bulls, maar als hij vanuit die wereldstad over Union praat, spreekt hij nog altijd over ‘wij’. “Ik ben geen speler meer van Union, maar ik voel me nog verbonden met die jongens, die club. Ik heb er een heel mooie tijd beleefd. Ik zit ook nog altijd in een WhatsApp-groepje met de ‘flamands’, de Vlamingen. Van der Heyden, Lynen en Boonen, waar regelmatig iets ingestuurd wordt. Ik heb nog regelmatig contact ja.”

Met tien goals heeft Vanzeir zeker nog een aandeel gehad in een mogelijke titel. Maar die eer wil hij niet op zich nemen. “Dat wil ik niet van de jongens afpakken. Ik heb m’n bijdrage geleverd in het eerste deel van het seizoen. Maar de tweede seizoenshelft was de opdracht eigenlijk veel zwaarder. In Europa, en dan ook nog eens zo presteren in de competitie. Fantastisch!”

Zondag zal Vanzeir volop supporteren voor z’n ex-teamgenoten. Van een wrang gevoel bij winst voor de Brusselaars, wil de spits niet spreken. “Ik zou liegen als het me niets zou doen, iedereen wil zo’n momenten meemaken. Maar dat gevoel gaat niet overheersen, het zal meer blijdschap zijn. Het zou gewoon ook verdiend zijn als ze het zouden halen. De ploeg is vooral meer ervaren geworden. Na de nederlaag bij KV Mechelen (3-0, nvdr) heb ik een klik gevoeld binnen de ploeg. En dat is verder geëvolueerd. Union heeft fantastische kwaliteiten, met jongens die de voorbije maanden zijn opgestaan en voor een meerwaarde hebben gezorgd.”

De overstap voor Vanzeir naar New York begin dit jaar was niet evident. “Het was moeilijk inschatten. Wikken en wegen. Je maakt een lijst, wat zijn de scenario’s. Het seizoen bij Union was al mooi en kon nog mooier worden. Maar stel dat we een paar matchen zouden verliezen... je zat een beetje tussen die twee waters in. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt voor de toekomst. Ik wou graag een nieuwe uitdaging en die kwam er hier in Amerika. Een grote factor was ook dat de competitie in Amerika begon eind februari en ik graag bij aanvang wou aansluiten. Mocht het een Europese ploeg geweest zijn, had ik sowieso gewacht tot na het seizoen.”

Volledig scherm Vanzeir begin februari bij zijn afscheid aan Union. © BELGA