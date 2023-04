KIJK. Charleroi-fans bestoken Standard-supporters met vuurpijlen en bommetjes na Waalse derby

De Genkse ketchup­fles spuit even geen goals meer: met Sor (die ook nog eens gebles­seerd uitviel) stelde Vrancken al z’n zesde spits op dit seizoen

“We hebben van de scheidsrechter verloren.” Bij Racing Genk wees men na de 2-0-nederlaag tegen Standard naar de (inderdaad povere) ref Nicolas Laforge, maar zelf misten de Limburgers in de tweede helft kans na kans. 9 op 24 is het gevolg. Is er een Onuachu-effect? Een inkijk in de situatie.