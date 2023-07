KIJK. Anderlecht-fans woedend na zwak vertoon: Fredberg en spelers moeten het ontgelden

Union was in de eerste periode met voorsprong de betere ploeg, want Nieuwkoop en Eckert Ayensa raakten voor rust ook nog eens het doelhout. In de tweede helft kwam de thuisploeg niet meer in de problemen en werd het in de absolute slotfase nog 2-0. Niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute en Thomas Van Den Spiegel, lid van de Raad van Bestuur, keken met lede ogen toe. Ook de fans in het uitvak waren niet te spreken over de prestatie van hun ploeg. CEO Sports Jesper Fredberg kwam op het veld en ook de spelers gingen de fans groeten, maar dat leek de fans niet te kunnen sussen.