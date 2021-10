Kermis in de Ghelamco Arena: AA Gent kent geen enkele moeite met Belisia Bilzen

Om als club uit de lagere reeksen iets te kunnen forceren bij een eersteklasser, moet je die club nerveus kunnen maken. Door zelf te scoren bijvoorbeeld, of door lang de nul op het bord te houden. Vadis Odjidja ontnam Belisia Bilzen die mogelijkheid door de bal al vroeg in de wedstrijd van buiten de rechthoek in de kruising te jagen. Die vroege goal kwam er overigens op aangeven van Chakvetadze, die knap voorbereidend werk leverde.

De namen van Odjidja en Chakvetadze zeggen het al: Hein Vanhaezebrouck stuurde geen B-ploeg het veld in tegen het team van Luc Nilis. Met Ngadeu, Kums, De Sart, Bezus, Tissoudali en Depoitre kregen weliswaar aardig wat smaakmakers een snipperdag, maar de ploeg die Belisia Bilzen bekampte, was nog altijd een flinke maat te groot voor de moedige Limburgers.

Volledig scherm © Photo News

Het betrof wél een onuitgegeven Gents elftal, met middenvelder Marreh in de driemansdefensie en het spitsenduo Bruno-Mboyo vooraan. Bruno maakte aanvankelijk een gretige indruk, maar miste vroeg in de wedstrijd en kort na de rust twee goeie mogelijkheden. Gaandeweg zakte hij wat weg. Mboyo werkte hard, maar hij zat niet goed in de wedstrijd. ‘Petit Pelé’ miste controles, maakte verkeerde keuzes en liet kansen liggen. Op aangeven van Bruno en Opéri miste hij telkens voor open doel. Links en rechts kreeg hij al wat gefluit te horen, tot Chakvetadze hem kort voor de rust bevrijdde met een splijtende pass. Deze keer kon Mboyo niet missen. Zijn eerste goal van het seizoen was een feit. Het doelpunt van Mboyo zorgde voor de 3-0, want eerder had Paulus de bal al in eigen doel verwerkt.

Voor de 837 meegereisde Limburgse fans was het kwestie van zich te vermaken. Dat deden ze ook. Uit het bezoekersvak steeg luid gejuich op toen Landuyt het doel van Bolat tot twee keer toen op een paar meter na miste, maar de grootste pret hadden ze in het bezoekersvak toen doelman Cascio Gianni Bruno Mignoletgewijs uitkapte. Kermis in de Ghelamco Arena.

Volledig scherm © Photo News

Die van AA Gent droegen aardig bij aan het spektakel. Passes achter het steunbeen, hakjes, panna’s, het hele repertoire werd bovengehaald. Oladoye kwam na de rust dicht bij een vierde treffer, maar doelman Cascio - hij was de beste man in Nilis’ team - pakte uit met een knappe save. Even na het uur kwam die vierde treffer er toch, na handspel in de Bilzerse rechthoek. Giorgi Chakvetadze zette de elfmeter met flair om, naar het beeld van zijn wedstrijd. Zoals de Georgiër de voorbije weken speelde, belooft hij dit seizoen een belangrijke pion te worden voor AA Gent. Meteen na zijn strafschop kreeg ‘Chak’ een applauswissel, een eer die Odjidja eerder al te beurt gevallen was. Het was meteen de gelegenheid om Hjulsager zijn heroptreden te gunnen.

Het geeft aan hoe breed Hein Vanhaezebrouck het heeft op het middenveld en vooraan. Alleen achteraan mag er niks gebeuren. Okumu werd bij de rust naar de kant gehaald nadat hij was aangetikt in de eerste helft. Kwestie van geen risico te nemen met het oog op de komst van leider Union.

AA Gent had er overigens nog een paar kunnen maken tegen Belisia Bilzen, maar Cascio had een geweldige reflex op een uithaal van Hjulsager en een bom van Malede spatte uiteen op de deklat. Maar iedereen keerde tevreden huiswaarts.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News