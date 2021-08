Keert Jelle Van Damme terug uit voetbalpensioen? Eerste contacten met promovendus Union ogen veelbelovend

In een vergevorderd stadium zitten de onderhandelingen nog niet, maar de eerste contacten zijn gelegd en beide partijen lijken de stap alvast te willen zetten. Union speurt nog naar een linksvoetige verdediger. De voorkeur ging uit naar een jonge Belg, maar toen kwam de naam van Van Damme op tafel. Mazzu is gewonnen voor dat idee. Hij kan er met de ex-Rode Duivel een brok ervaring én duelkracht bij krijgen. Ook Van Damme lijkt na enkele trainingen met de Free Pro Players zin te hebben om nog één jaartje extra aan zijn carrière te breien.

Goede testen

De vraagtekens over zijn conditie veegde Van Damme in elk geval al van tafel in het Dudenpark. De recente fysieke testen die hij kon voorleggen, bleken meer dan goed genoeg. Van Damme werkte sinds zijn afscheid bij Lokeren op eigen houtje met een personal coach.

Of en hoe snel hij weer wedstrijdritme kan opdoen, is het enige vraagteken. Zijn laatste wedstrijd dateert intussen van 28 februari 2020, meer dan 17 maanden geleden. Het lijkt geen van beide partijen af te schrikken. Een voorstel heeft Van Damme nog niet op zak, maar daar overlegt promovendus Union momenteel intern over. Mogelijk traint Van Damme in de komende periode al even mee vooraleer zijn krabbel te zetten. Zo zou er voor Van Damme na Lokeren, Beerschot, Anderlecht, Standard en Antwerp toch nog een zesde avontuur in de Jupiler Pro League wachten.