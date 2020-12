Keert Hamdi Harbaoui terug naar België?

Belgisch voetbal Spelersvak­bond Sporta heeft bedenkin­gen bij coronapro­to­col Pro League: “Er zitten hiaten in het systeem”

14 december De recente coronaopstoot bij Club Brugge, Beerschot en Eupen roept her en der vragen op omtrent de deugdelijkheid van het protocol van de Pro League. Ook bij spelersvakbond Sporta heeft men zijn bedenkingen. “De enige min of meer waterdichte oplossing is alle ploegen maandenlang ‘opsluiten’ in een afgeschermd resort. Maar of dat haalbaar en wenselijk is...”