Keert FC Seraing morgen na 25 jaar terug naar de hoogste klasse? “Standaardfases kunnen beslissend zijn”

Belgisch voetbalTous les 25 ans… Spotlied van de Anderlechtfans toen Standard in 2008 landskampioen werd. 25 ans? Zo lang is het inmiddels ook geleden dat die andere Luikse club, FC Seraing, in eerste klasse speelde. Een gunstig voorteken voor wie bijgelovig is?

Voor de Metallo’s van Emilio Ferrera is de promotie naar de Jupiler Pro League meer dan wishful thinking. Vorige zaterdag op de Pairay, in de heenmatch van de barrages tegen Waasland-Beveren, waren ze in alle opzichten beter. Technisch vaardiger, sneller, gevaarlijker. Alleen het resultaat viel niet mee. 1-1 is link. Hoe pak je de return aan om een zo groot mogelijke kans op succes te maken?

Antoine Bernier, vorige week uitblinker: “Het antwoord is simpel. We moeten gewoon doen wat we sinds het begin van het seizoen gedaan hebben: aanvallen. De boel gesloten houden en louter speculeren op de counter, ligt ons niet. We zullen doelkansen afdwingen. Daar ben ik zeker van. Aan ons om ze beter te benutten dan in de heenmatch. Dat we niet verder geraakten dan 1-1 was onze eigen schuld. We misten efficiëntie bij de afwerking. Anders dan wij hinkt de tegenstander wellicht op twee gedachten. Blijft het 0-0 dan hebben zij gewonnen spel.”

Volledig scherm Antoine Bernier (rechts) was vorige week de uitblinker bij Seraing. © Photo News

Zes van de elf Metallo’s die in de heenmatch aan de aftrap kwamen, speelden vorig jaar nog in eerste amateur. Antoine Bernier is één van de uitzonderingen. Bij het Luxemburgse Dudelange was hij in 2019-2020 vaste waarde in de nationale competitie en Europees.

Emilio Ferrera over zijn 23-jarige aanvallende flankspeler: “Antoine behoorde tot mijn groep toen ik jeugdtrainer was bij Anderlecht. Daar kreeg hij geen kans. Bij Antwerp ook niet. Dat niemand interesse toonde, snap ik niet. Antoine is mij gevolgd naar Dudelange en Seraing en bevestigde mijn aanvoelen.”

Qua ervaring is er één bij Seraing die er met kop en schouders bovenuit steekt: Danijel Milicevic. 35 is hij. Ex-landskampioen met AA Gent, ex-redder in nood bij AS Eupen. Sinds oktober bij Seraing. Geen titularis, maar belangrijk in de groep. Zijn visie: “Dit is een uitzonderlijk moment. De trein naar 1A passeert niet elk jaar. Wat me opvalt, is de rust binnen het team. Dat is in de eerste plaats te danken aan de coach. Het kan alle kanten uit. Opgelet voor standaardfases. Die zouden beslissend kunnen zijn.”

Milicevic weet waarover hij praat. Remember zijn grandioze vrije trap voor de Buffalo’s in de Champions League tegen Lyon.

Volledig scherm Danijel Milicevic. © BELGA