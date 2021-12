KBVB wacht conclusies fraudeonderzoek af, Pro League vraagt “zo snel mogelijk duidelijkheid” aan gerecht

Operatie Propere HandenDejan Veljkovic sprak in ‘Pano’ voor het eerst openlijk over ‘Operatie Propere Handen’ , het schandaal dat de Belgische voetbalwereld drie jaar geleden op zijn grondvesten deed daveren. Veljkovic vertelde in de uitzending onder meer hoe hij met de Belgische voetbalbond (KBVB) een volgens hem frauduleuze constructie op poten zette . De KBVB laat in een reactie weten het gerecht zijn werk te laten doen, de Pro League vraagt dan weer om zo snel mogelijk duidelijkheid te brengen.

Veljkovic verduidelijkte in ‘Pano’ hoe hij in 2013 met de KBVB een “frauduleuze” deal sloot, bij de aanstelling van keeperstrainer Erwin Lemmens. De Serviër nam hierbij deel aan de contractbesprekingen op het kantoor van de toenmalige CEO van de voetbalbond, Steven Martens. Op de vergadering waren naast Lemmens, Veljkovic en Martens ook toenmalig voorzitter François De Keersmaecker en financieel directeur Tom Borgions, die vandaag ook nog op post is, aanwezig.

De bondsbestuurders stelden voor dat Lemmens een prestatie zou doen voor de firma Beneyug, aldus Veljkovic. Beneyug is het bedrijf van Veljkovic in Cyprus waarmee hij in veel andere dossiers geld versluisde om belastingen te ontduiken. Beneyug zou dan factureren aan de Belgische voetbalbond. Dat geld ging uiteindelijk niet naar Beneyug, maar naar Lemmens.

KBVB-woordvoerder Pierre Cornez bevestigde woensdag dat de voetbalbond “de conclusies van het fraudeonderzoek afwacht” en “het gerecht zijn werk laat doen”. Cornez herhaalde ook dat het contract met Beneyug er op vraag van Lemmens kwam en na twee jaar werd vervangen. De bondswoordvoerder benadrukte verder dat er “reële prestaties” tegenover het contract stonden van Lemmens.

Volledig scherm Dejan Veljkovic. © VRT

Ook vanuit de Pro League, de vereniging van Belgische profclubs, kwam er intussen een reactie. “De Pro League nam akte van de verklaringen van Dejan Veljkovic uit de ‘Pano’-reportage die gisteren op VRT uitgezonden werd. De Pro League zal niet op individuele cases in gaan, maar herhaalt dat zij elke daad en elk initiatief die de integriteit van het voetbal in gevaar brengen, ten stelligste afkeurt.”

“De verklaringen van Dejan Velkovic zijn elementen uit een gerechtelijk onderzoek. De Pro League herhaalt zijn oproep aan het gerecht om zo snel als mogelijk duidelijkheid te brengen voor alle betrokken partijen en voor het voetbal in zijn geheel. De Pro League heeft sinds de uitbraak van de zaak maatregelen genomen om het Belgisch profvoetbal transparanter en controleerbaar te maken. Het is één van de belangrijkste opdrachten van de Pro League om blijvend in te zetten op initiatieven die good governance in onze sport verzekeren en verbeteren.”

Lees ook:

Bekijk ook: Waarom wordt Bart Vertenten nu toch vrijgepleit? Journalist Ken Van Beversluys licht toe