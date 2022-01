Karim Belhocine en KV Kortrijk spelen ondanks coronagolf vrijdagavond toch tegen AA Gent: “Covid zal de selectie maken”

Karim Belhocine moet het in de Ghelamco Arena zonder de coronagevallen doen, maar ook Selemani en Badamosi ontbreken. Beide spelers zitten op de Africa Cup. Daarnaast zijn Osabutey, Herrmann, Alioui en Ocansey nog steeds geblesseerd. Belhocine zelf is ook nog maar net terug uit quarantaine. “Iedereen van de staf werd getroffen door het virus”, aldus Belhocine. “Mijn assistent (Gunter Van Handenhoven, red. ) en ikzelf staan pas sinds vandaag opnieuw op het trainingsveld. We hebben ons niet kunnen voorbereiden. Ik heb een week geen training kunnen geven en er waren zelfs dagen dat er geen enkele trainer aanwezig was. Al mijn assistenten zaten in quarantaine en daardoor hebben we twee dagen niet getraind.”

“We moeten stoppen met te vriendelijk te zijn. Als we niet kunnen spelen, kunnen we niet spelen. Ik volg de beslissing van de club, maar ik had liever niet gespeeld. Ik denk eveneens aan de gezondheid van mijn spelers, want als een speler maar twee trainingen in de benen heeft, is de kans op een blessure veel groter. Als ik maar aan twaalf, dertien spelers kom, kan ik eventuele blessures ook niet opvangen tijdens de wedstrijd. Het is een speciale situatie. Dit heeft niets met voetbal te maken.”