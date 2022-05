Karel Geraerts zo goed als zeker opvolger van Mazzu bij Union

Geraerts geeft de T1-positie in het Dudenpark de voorkeur op de rol van assistent in Anderlecht. Het wordt voor de oud-middenvelder van onder meer Standard en Club Brugge zijn eerste klus als hoofdtrainer, een ambitie die hij nooit onder stoelen of banken heeft gestoken. Geraerts was sinds 2019 T2 bij Union. In 2017 werkte hij enkele maanden als technisch coördinator van KV Oostende, ook was hij cocommentator voor Eleven Sports.