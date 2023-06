Karel Geraerts zit nog met veel vraagtekens: “Afwachten of Teuma en Boniface fit raken, Van der Heyden is sowieso out”

KIJK. Geraerts: “We moeten winnen en onze vingers kruisen”

Eerst over de blessureplaag. Siebe Van der Heyden is sowieso out. “Hij heeft een kleine operatie ondergaan aan zijn schouder”, aldus Geraerts. “Hij is al bezig met de voorbereiding op het volgende seizoen.” Voorts is het afwachten of de coach kan rekenen op Teddy Teuma en Victor Boniface. “Teuma hoopt klaar te raken, maar we moeten de laatste training van morgen afwachten. Voor Boniface geldt hetzelfde - het is nog niet wat het moet zijn. Het zijn voor mij ook nog vraagtekens.”