Karel Geraerts voorgesteld als nieuwe coach van Union: “Dit is geen moeilijke uitdaging, wél een leuke”

UNION“Het vertrouwen dat ik hier krijg, is onbetaalbaar.” Karel Geraerts (40) dacht even na om Felice Mazzu te volgen naar Anderlecht, maar koos er snel voor om in zijn voetsporen te treden bij Union. “Wees gerust: Union zal een zeer degelijke selectie hebben.”

Het Dudenpark, vanmiddag rond twaalf uur.

Karel Geraerts, vergezeld door voorzitter Alex Muzio en sportief directeur Chris O’Loughlin, wandelt het kroegje van het Joseph Marienstadion binnen. Voor het eerst als T1 van Union Saint-Gilloise. Glimmend van trots.

Zijn eerste woorden: “Ik ben enorm fier dat de club mij zo snel deze kans geeft. Ik zit al drie jaar bij Union en voel me hier uitstekend. De club en ik hebben een bijzondere band. Het vertrouwen dat ik hier krijg, is onbetaalbaar.”

Muzio en O’Loughlin bevestigden op hun beurt nooit een andere trainer overwogen te hebben. “We werken al drie jaar zo ‘close’ samen. Karel is van bij het begin deel geweest van de geïnstalleerde cultuur bij Union. Het is altijd duidelijk geweest dat hij de juiste kwaliteiten heeft om hoofdcoach te worden. Alleen maar positieve woorden over Karel als trainer en als mens.”

Een wederzijdse liefdesverklaring die in één klap verklaart waarom Geraerts Felice Mazzu niet gevolgd is naar Anderlecht. “Felice heeft me gevraagd, ja, en ik heb er even over nagedacht. Logisch, naar een club als Anderlecht luister je altijd”, bekende Geraerts. “Maar vanaf het moment dat het Union-bestuur me vroeg om hoofdcoach te worden, heb ik geen moment geaarzeld.”

Volledig scherm Geraerts naast Mazzu op de Pro League Awards. © BELGA

Toch wacht debutant Geraerts straks een stevige opdracht in Vorst. Beter doen dan vorig seizoen is quasi onmogelijk, sleutelspelers dreigen nog te vertrekken - denk aan Nielsen of Vanzeir. Een risico vindt Geraerts dat echter niet. “Dit is geen moeilijke uitdaging, wél een leuke. We zullen stap per stap werken, zoveel mogelijk matchen proberen te winnen en uitgaan van onze filosofie met mijn eigen accenten. Ik heb geen garanties over onze kern, maar ik weet hoe deze club werkt. Spelers die vertrekken, zullen vervangen worden door degelijke jongens. Misschien niet door de grootste namen, maar wees gerust: Union zal een zeer degelijke selectie hebben.”

Weinig concreet, en ook over de invulling van Geraerts’ staf was nog geen duidelijkheid.

Restte nog de meest ambetante vraag van de middag. Hoe zit het met de relatie tussen Union en Anderlecht over de overgang van Mazzu? Muzio: “We zijn niet kwaad op Anderlecht en Felice. Onze coach heeft een aanbod gekregen waar hij op in wilde gaan. Dat is zijn volste recht, hij heeft er ook geen wetten voor gebroken. Onze CEO Philippe Bormans is volop bezig met het afhandelen van Felice’s overgang.”

Al wilde Union toch vooral de nieuwe T1 - niét de oude - ‘in the picture’ zetten vandaag.

Op 20 juni begint Geraerts aan zijn taak als hoofdcoach.

Volledig scherm © BELGA