Kans groot dat Beñat San José aanblijft als coach van AS Eupen

Beñat San José praatte deze week met Ivan Bravo, algemeen directeur van de Aspire Academy, over de mogelijke verlenging van zijn contract als T1 van Eupen. Een goed gesprek, zo blijkt. “De Qatarese directie wil doorgaan met mij en ik wil blijven”, resumeert de 41-jarige Spanjaard. “Volgende week of de week nadien gaan we er verder op ingaan. Mijn verlangen? Een contract voor twee jaar en een competitieve groep, waarmee we beter kunnen doen dan dit seizoen.”

De Panda’s sluiten morgen de competitie af op Charleroi. Een wedstrijd zonder inzet, al is de coach het daarmee niet eens. “We kunnen nog over Charleroi wippen in de eindstand. Bovendien is het altijd prettiger te eindigen met een overwinning.” En daarna? “We zullen nog een week verder blijven trainen, maar geen oefenwedstrijden spelen. Dat is zinloos en niet zonder gevaar. De éne speler heeft nog goesting, de andere niet en je loopt altijd het risico op blessures. Ik herbegin liever een week vroeger dan het nu nog te laten aanslepen.”

Sportief directeur Jordi Condom heeft er ook al een eerste gespreksronde opzitten met het oog op een contractverlenging. “Ook voor Jordi is die positief verlopen”, aldus Beñat San José. “Dat stemt mij gelukkig. Onze samenwerking is top. Dat we landgenoten zijn, is bijkomstig. We spreken dezelfde voetbaltaal en vooral dàt is uiterst belangrijk.”

Adriano mist de match op Charleroi. Hij verliet vorige week tegen Standard voortijdig het veld met een spierblessure en is onvoldoende hersteld. In het contract dat de Braziliaan vorige zomer ‘Am Kehrweg’ tekende, werd een optie opgenomen voor een bijkomend seizoen. Of hij zal blijven is nog niet duidelijk. “Als ik betrokken partij blijf, zal ik daarop aandringen”, stelt Beñat San José. “Jonge talenten helpen doorbreken is ‘exciting’, maar je moet ze wel kunnen omringen met ervaren spelers waar ze naar opkijken en die zich voor de kar spannen. Adriano is zo iemand.” (AR)

