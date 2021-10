Kans dat KBVB clubs zwaar straft eerder klein: “Voetbalbond zit zelf tot over de oren in zaak-Veljkovic”

Het is intussen drie jaar geleden dat speurders binnenvielen bij verschillende clubs, spelers, trainers en scheidsrechters in het kader van een grootschalig onderzoek naar fraude in het Belgisch profvoetbal. De spilfiguren? Makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, die zich als spijtoptant aanbood aan het gerecht. Met andere woorden: de speurders alles vertellen in ruil voor strafvermindering. Het onderzoek is nu afgerond, afwachten wat de gevolgen zullen zijn voor de betrokken personen en clubs.