Kan Anderlecht in titelstrijd profijt halen uit seizoen zonder Europees voetbal? “We hadden liever zélf tegen Liverpool gespeeld”

Liverpool komt in de herfst op bezoek in het Anderlecht-stadion... als tegenstander van Union Sint-Gillis. De vaststelling duwt het mes nog wat dieper in de wonde dat het ooit zo in Europa roemrijke Anderlecht dit seizoen niet op de internationale bühne aantreedt: het gevolg van een miserabel dieptepunt in de competitie vorig seizoen.

Als er één ding is waar we dit seizoen een hekel aan hebben, dan dat we niet in Europa spelen. Europees voetbal is ons hele DNA Brian Riemer

Ernaar gevraagd draait trainer Riemer niet rond de pot: het doét pijn, ja - dat Anderlecht dit seizoen slechts een passieve toeschouwer is in Europa: “Ik had viel liever zelf die match met Anderlecht tegen Liverpool gespeeld. Daar bestaat geen twijfel over. Als er één ding is waar we dit seizoen een hekel aan hebben, dan dat we niet in Europa spelen. Europees voetbal is ons hele DNA.”

Maar gedane zaken nemen geen keer, zo bekijkt Riemer het pragmatisch: “Het enige wat we kunnen doen, is die ontgoocheling en dat negatieve gevoel gebruiken om dit seizoen nog harder te vechten en te zorgen dat dit de laatste keer zonder Europa is.”

Want mogelijk kan Anderlecht er wel profijt uit halen dat de club dit seizoen niet in Europa aan de bak moet. De focus kan zo volledig gaan naar de eigen competitie. Misschien stijgen zo de kansen om met de huidige versterkte kern toch weer naar goede oude traditie mee te dingen voor de titel.

Volledig scherm Brian Riemer. © BELGA

‘Europees voetbal kost punten’: dat cliché halen trainers wel vaker te pas en te onpas boven als de combinatie tussen Europees voetbal en competitie niet naar wens gaat. Bij Club Brugge en AA Gent vorig seizoen bleek dat een issue. Maar het cliché is zeker geen voetbalwet: Union bewees op alle drie de fronten prima mee te draaien, zelfs zonder een buitensporige grote kern. Toenmalig Union-trainer Karel Geraerts benadrukte wel dat zijn staff veel tijd spendeerde in het fysiek en mentaal managen van de grote belasting op de spelersgroep.

Ook Anderlecht ondervond vorig jaar dat de combinatie met de Conference League niet altijd eenvoudig was. Riemer ziet een plus- en minzijde: “Mijn ervaring is dat spelen in Europa een groot voordeel kan zijn omdat je tegen teams speelt met een hoger tempo dan in de eigen competitie. Maar het kan ook een groot nadeel zijn als je veel reist en weinig dagen hebt om te herstellen.”

Volledig scherm © BELGA

De wedstrijd van Anderlecht op Genk zondag kan in die zin een testcase zijn. Genk heeft fysiek én mentaal bijzonder diep moeten gaan om zich te plaatsen in een Turkse bakoven, en heeft maar twee volle dagen om te recupereren en de knop om te draaien naar de competitietopper. “Genk heeft in Demirspor 147 minuten gespeeld”, heeft Riemer zelf geregistreerd. “Het was een moeilijke wedstrijd, en het is niet makkelijk om op donderdag te spelen en dan terug te komen en te presteren. Maar Genk heeft een behoorlijk ervaren team en ik ben zeker dat ze zondag klaar zullen zijn. De trainer heeft ook slim gewisseld in Europa.”

Verkeerd signaal

Riemer zou het hoe dan ook een verkeerd signaal vinden om het al dan niet spelen van Europees voetbal als alibi te gebruiken: “Als je een sterke topclub wil zijn, mag dat op geen enkele manier een excuus zijn. Want dan zou je in Europa spelen ook niet willen ambiëren. Grote trainers klagen daar niet over, want ze willen in Europa staan. En dat onze kansen nu groter zouden zijn op de titel? Dat is een mooie kijk, maar wij zijn een grote club en we willen ver geraken in alle toernooien: de competitie, beker én Europa. We zijn liever wat minder fris als we wel de belangrijke wedstrijden mogen spelen.”

Volledig scherm © Virginie Lefour / BELGA