Jürgen Baatzsch, ex-eigenaar van Union over verkoop van Brusselse club in 2018: “Bod van zowel Duchâtelet als Gheysens lag te laag”

Brussels Staatsse­cre­ta­ris Pascal Smet geeft Union goede hoop over nieuw stadionpro­ject in Vorst: “Beslissing liefst voor 21 juli”

Temidden de jacht op de titel voor Union geeft Pascal Smet als staatssecretaris voor het Brusselse Gewest belast met Stedenbouw de Brusselse club goede hoop over het nieuwe stadionplan in Vorst: “Deze zomer moet de beslissing vallen. Voor mij is het meer ‘ja’.”