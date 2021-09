Jouw Voetbalgids zaterdag GRATIS bij Het Laatste Nieuws!

AA Gent AA Gent haalt Mboyo terug voor half miljoen euro

1 september AA Gent zorgt vlak voor het afsluiten van de transferperiode nog voor een verrassing. De Buffalo’s tellen een half miljoen euro neer voor Ilombe ‘Petit Pélé’ Mboyo. De aanvaller keert terug naar de club waarbij hij zijn grote doorbraak forceerde én Rode Duivel werd. Na zijn periode bij Gent belandde hij via KRC Genk, FC Sion, KV Kortrijk bij STVV. Het is voor AA Gent na Bayo, Bruno en Lemajic al de vierde nieuwe spits in deze transferperiode.