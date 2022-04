Joshua Nascimento, zoon van Pelé, liep als physical coach een week stage bij Union: “Mijn hart gestolen”

Joshua Nascimento, één van de zeven zonen van Pelé, belandde bij Union via sportief directeur Chris O’Loughlin met wie hij een gemeenschappelijke vriend heeft. Nascimento werkt nu als physical trainer bij een voetbalacademie in Orlando in de VS, maar wou ook ervaring opdoen bij een club in Europa. O’Loughlin bood hem een stage aan bij Union, zonder aan de grote klok te hangen dat hij een zoon van Pelé was.

“Ik werd heel vriendelijk ontvangen bij Union”, zegt Nascimento. “Die club voelde meteen aan als een familie. Maar normaal krijg ik meteen een resem vragen over mijn vader, hier vroeg niemand naar hem. Dat was verrassend. Maar Chris had het aan niemand verteld. Na een paar dagen lekte het nieuws toch uit. Dan bekijken ze je natuurlijk wat anders. Maar het is in orde zo. Ik ben trots over de voetbalhistorie van mijn vader en vertel daar veel over. De afkomst van mijn familie is heel belangrijk voor mij.”

Op zijn stageweek bij Union blikt Nascimento terug als een heel positieve ervaring.

“Ik kende Union niet, maar men heeft me verteld over de rijke geschiedenis van de club en de vele titels die ze destijds wonnen. Ik was onder de indruk te vernemen dat ze pas gepromoveerd waren en het nu zo goed doen in de hoogste klasse. Het is als een sprookje. Ik was blij een week deel te kunnen uitmaken van een fantastische groep, en tegelijk kon ik veel leren van de technische staf in een Europese club. Ik heb van dichtbij samengewerkt met physical trainer Thibaut Meyer. Vooral de grote eenheid in de club valt me op.”

Quote Mijn vader is in behande­ling bij één van de beste medische teams, in een goed hospitaal. En hij is een sterk persoon. Joshua Nascimento

Volledig scherm Joshua Nascimento met zijn vader, Pelé © RV

Zeker is dat Union er met Joshua Nascimento een grote supporter bij heeft.

“Ik vertelde iedereen bij Union al dat ze mijn hart gestolen hebben. Ik ben nu een fan. Ik heb Union zelfs al via ESPN gevolgd. Ik wil dat ze het goed doen en kampioen spelen. En zoals ik de club bezig zie, zal het heel moeilijk zijn voor de anderen om hen de titel nog af te snoepen.”

Met zijn vader Pelé, inmiddels 81 jaar oud, heeft Joshua Nascimento een goede band. De Braziliaanse voetballegende herstelt van een operatie vorig jaar nadat darmkanker bij hem was vastgesteld.

“Hij is in behandeling bij één van de beste medische teams in een goed hospitaal. Mijn vader is een sterk persoon en hij is in goede handen.”