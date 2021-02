Jonge talenten tonen zich in de Croky Cup: wie zijn ze en kunnen ze bevestigen?

Belgisch VoetbalNiet iedereen is even snel rijp als Charles De Ketelaere. En toch maakten sommigen van de Croky Cup gebruik om zich in de kijker te zetten. Vijf jongeren om in de gaten te houden die de komende weken mogelijk extra speelkansen krijgen door hun sterke prestatie in de beker.

1) Matisse Samoise (19, AA Gent)

Deze beloftevolle middenvelder scoorde afgelopen woensdag in de bekermatch van AA Gent tegen Heur Tongeren. Samoise maakte de 3-0 in de 5-0 overwinning van De Buffalo’s. Het was niet het officiële debuut van de negentienjarige. Zijn eerste optreden maakte hij tijdens tijdens de Champions League-kwalificatiewedstrijd tegen Dinamo Kiev. Ook zijn doelpunt was geen primeur. Hij scoorde bij zijn competitiedebuut tegen Beerschot. Samoise hoopt na zijn drie invalbeurten in de Jupiler Pro League een eerste basisplaats te veroveren. Zondag tegen Eupen dan maar?

Quote Het is leuk dat ik opnieuw mijn kans gekregen heb. Matisse Samoise, AA Gent

Matisse Samoise door het dolle heen na zijn doelpunt tegen Heur Tongeren.

2. Thomas Van den Keybus (19, Club Brugge)

Voor Thomas Van den Keybus was het zijn eerste basisplaats voor de ploeg van zijn hart. De polyvalente middenvelder maakte een goede indruk en kwam zeer dicht bij zijn eerste doelpunt voor de hoofdmacht van blauw-zwart. Van den Keybus mocht ook al proeven van minuten in de competitie, namelijk in de stadsderby tegen Cercle Brugge. Na de match sprak coach Philippe Clement vol lof over de jonge Van den Keybus. Morgen speelt Club Brugge tegen hekkensluiter Waasland-Beveren, Van den Keybus hoopt alvast een nieuwe kans te krijgen.

Quote Dat Thomas Van den Keybus in goeie zin opviel? Hij maakt inderdaad een goeie evolutie door. Al was dit nog niet de beste Thomas, ik heb hem zelfs nog beter gezien. Hij moet nu vertrouwen krijgen en ervaring opdoen.

Philippe Clement, T1 Club Brugge

Thomas Van den Keybus kwam dicht bij zijn eerste goal voor blauw-zwart.

Olivier Deman (20, Cercle Brugge)

Cercle Brugge bekert verder na een 2-3 overwinning tegen OH Leuven. Youngster Olivier Deman wist twee penaltys te versieren. Deman zit al geruime tijd in de A-kern van groen-zwart, maar kreeg onder coach Paul Clement geen speelminuten. Onder kersvers T1 Yves Vanderhaeghe hoopt Deman de goeie lijn door te trekken. Cercle ontvangt zaterdag KV Mechelen in het eigen Jan Breydelstadion, een belangrijke wedstrijd in de strijd om het behoud. Na de wedstrijd waren ook Deman zijn ploeggenoten vol lof over de prestatie van de twintigjarige Belg.

Quote Olivier heeft echt een heel goede wedstrijd gespeeld. Hij was dreigend en lokte ook niet voor niks twee strafschop­pen uit. Hij was ook heel goed aan de bal en bracht energie. Hannes van der Bruggen, ploegmaat Deman bij Cercle Brugge

Casper De Norre beging al in de eerste minuut van de wedstrijd een strafschopovertreding op Olivier Deman.

4. Ignace Van Der Brempt (18, Club Brugge)

Van der Brempt debuteerde op 14 september 2019 in de Jupiler Pro League tijdens de stadsderby tegen Cercle Brugge. Ook in de Champions League maakte hij al minuten. Hij kwam in de beslissende wedstrijd tegen Lazio in voor Clinton Mata. Net als Van den Keybus speelde ook hij een sterke wedstrijd tegen Olsa Brakel. Van Der Brempt krijgt er met Dirar wel een geduchte concurrent bij.

Ignace Van der Brempt schudt zijn rechtstreekse tegenstander af.

5. Moussa Sissako (20, Standard Luik)

Deze jonge Malineese verdediger kwam deze zomer over van de beloften van PSG. Afgelopen woensdag mocht hij aantreden in de bekermatch op Seraing. Hij liet een erg goede indruk na en mag hopen op nog meer speelminuten, want de spoeling achteraan bij Standard is erg dun. Zinho Vanheusen revalideert nog steeds na een zware knieblessure die hij opliep tegen KV Oostende. Wie weet zien we Sissako morgen al weer aan het werk op Sclessin tegen OH Leuven.

Moussa Sissako speelde woensdag een erg sterke wedstrijd.