Jonge Duivels kloppen Turkije dankzij goals Balikwisha en Van der Brempt, EK-kwalificatie zo goed als binnen

Het deed ze weinig de Jonge Duivels, dat oponthoud van een dik halfuur. De Turkse bus stond in panne aan het spelershotel in Brussel. When in Belgium… dan zoek je een hotel in de hoofdstad, ook al wordt de wedstrijd in Leuven gespeeld. De Turken waren overigens al van maandag in ons land, ze zullen de Brusselse toeristische plaatsjes intussen wel kennen zeker.

De jongens van Mathijssen begonnen sterk aan Den Dreef en met veel overgave. Een zege - en bijbehorende maximum na vijf kwalificatiewedstrijden - zou de deur naar het EK U21 van 2023 in Roemenië en Georgië toch wijd open zetten. Ignace Van der Brempt probeerde het slot van die deur alvast vroeg te forceren. Maar concreet doelgevaar leverden zijn rushes aanvankelijk niet op. De flankspeler van Club Brugge miste de voorbije twee interlands van de beloften met een lichte blessure en wilde die verloren tijd snel inhalen. Op het halfuur lag hij aan de basis van de beste Belgische aanval van de eerste helft. Van der Brempt gaf mee aan Balikwisha, Openda lokte twee verdedigers uit het centrum, waardoor de boulevard voor Logan Ndenbe open lag. De wingback van EA Guingamp wachtte een fractie te lang om te besluiten.

Verder liet ook een gretige Openda zich voor rust een paar keer opmerken. Hij vocht een pak felle duels - zowel fysiek als verbaal - uit met zijn vaste bewaker Serdar Saatci. Al dat bekvechten leverde het koppel allebei een gele kaart op. Jammer dat de spits van Vitesse iets te lichtzinnig omsprong met een bal die uit de kluts voor zijn voeten viel. Hij kon alleen richting Turkse goalie, maar liet de verdediger in extremis nog terugkeren. Elf goals in zijn laatste tien beloftenmatchen hadden er daar twaalf in zijn laatste elf moeten worden. De Turken - aangevuurd vanuit een volgepakt bezoekersvak - dreigden één keer. Destan kopte zwak in de handen van Vandevoordt. Pletinckx, Kana en De Winter verdedigden heel secuur, geholpen door de autoritaire Amadou Onana voor de verdediging. Veel controle dus van de Jonge Duivels voor rust, maar daar vloeiden iets te weinig kansen uit voort.

Klassegoal

Dát zetten ze na rust snel recht. Yari Verschaeren ontsnapte op zijn linkerflank en zag zowel Raskin als Balikwisha in de ruimte op rechts duiken. Raskin liet slim lopen voor zijn ex-ploegmaat en Balikwisha werkte beheerst af. Klassegoal vanuit de omschakeling en loon naar werken. Yari wuifde zelfs even uitdagend naar de Turkse fans. De tien van de Jonge Duivels ging wat toveren voor de tribune met de Belgische fans. Op een harde voorzet van Van der Brempt probeerde Verschaeren de 2-0 achter het steunbeen binnen te leggen. Verschaeren was er nóg eens dichtbij, maar zijn knal werd gestuit door Alemdar.

De Turken kregen op een slotoffensiefje weinig voor mekaar. Stel je eens voor dat hier De Ketelaere nog had bijgestaan, het was oneerlijk geweest. Mathijssen toonde zich nog een uitstekende peoplemanager, zo liet hij ‘thuisspeler’ Mandela Keita debuteren bij de U21. In de slotfase ging de bal nog op de stip na Turks handspel, Guneren kreeg rood. Van der Brempt faalde niet, 2-0.

De Jonge Duivels reizen zo vol vertrouwen naar Schotland. Een zege in Dundee én een nederlaag van Denemarken bij Turkije kan hen twee wedstrijden voor het eind al zekerheid verschaffen van de groepswinst en een EK-ticket.

