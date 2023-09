Jonge Duivels hebben handen vol met Kazachstan, maar winnen dankzij Olaigbe wel eerste interland onder Gill Swerts

Welkom!

Na hun vroegtijdige uitschakeling in de groepsfase van het laatste EK in juni, beginnen de Jonge Duivels aan een nieuwe campagne met als doel zich te plaatsen voor de vijfde eindronde in zijn geschiedenis. Spelers geboren op of na 1 januari 2002 komen in aanmerking voor de kwalificatiecampagne, wat betekent dat Gill Swerts voor deze eerste wedstrijd nog een beroep kan doen op een aantal 'oudgedienden' die er op het EK in Georgië ook al bij waren, onder wie keepers Maarten Vandevoordt en Senne Lammens, verdedigers Koni De Winter en Ignace Van der Brempt en middenvelders Arne Engels, Mandela Keita en Eliot Matazo.