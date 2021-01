John van den Brom over akkefietje bij strafschop: “Verschrikkelijk om te zien. Het past ook niet bij ons”

John van den Brom anticipeerde op z'n persbabbel na de wedstrijd de vragen omtrent het strafschop-akkefietje tussen Théo Bongonda en Paul Onuachu. “Dat wil je niet als trainer. Het gebeurt overal in de wereld. Ik vind het verschrikkelijk om te zien en het past ook helemaal niet bij ons, want we hebben een fantastische groep”, aldus de Nederlander.

Van den Brom gaf aan dat hij er in de kleedkamer na de wedstrijd nog niet al te diep op ingegaan was. “Ik heb het gelaten voor wat het was. Uiteraard ga ik morgen wel samenzitten met Théo en Paul om dit heel snel uit de wereld te helpen, want uiteindelijk moeten we door.” De coach van Genk vreest niet dat het voorval een negatieve invloed zal hebben in de spelersgroep. “Ik maak me er helemaal geen zorgen om. Het is wel jammer, want het blijft een beetje hangen. Het duwt de mooie overwinning wat naar de achtergrond en dat kan niet.”