John van den Brom: “Ik heb niet het gevoel dat het resultaat tegen Beerschot bepalend is voor mijn toekomst”

Voor een keer draaide John van den Brom de rollen om. “Zal ik voor een keertje beginnen met míjn verhaal”, zei de Genkse T1. “Ik wil jullie even meenemen in het verhaal van de afgelopen dagen. Na de zéér teleurstellende nederlaag bij Oostende had ik het gevoel dat ik even bij die groep moest blijven in de kleedkamer. Daarom dat het zolang duurde vooraleer ik op de persconferentie was. Voor mij was dat meteen de eerste stap om uit deze miserie te geraken. Ik heb die jongens de mogelijkheid gegeven om te zeggen wat er op hun lever ligt. En dat gebeurt in een normale setting hoor, dat is niet met schoenen gooien zoals jullie soms denken, maar gewoon een open gesprek. Bijna iedereen is aan het woord geweest. Van de kapitein tot de materiaalman. Deze situatie waarin wij nu zitten doet ons allemaal pijn.”

Eén van de conclusies uit die gesprekken is dat Genk terug moet naar de basis. “De kwaliteiten die wij hebben komen niet tot uiting als we zonder inzet, lef, vertrouwen en de juiste mentaliteit spelen. Ik heb het gevoel dat die praatsessies ook echt gewerkt hebben, want wat we vandaag op training getoond hebben was gewoon indrukwekkend.”

Nu maar hopen dat het ook zondag tegen Beerschot tot uiting komt. “Ja, ik heb bij jullie geloof ik gelezen dat het van moeten is. Mijn dochter was al een beetje in paniek. Maar als ik hier met de mensen zoals Dimitri (De Condé, red) of de voorzitter (Peter Croonen, red) praat, heb ik niet het gevoel dat het resultaat zondag bepalend is voor mijn toekomst. Maar als het minder gaat, heb je gezeik. Zo gaat dat in elke club. Of denk je dat Koeman bij Barcelona prettige vragen krijgt? Wat zij wel eisen en dat eis ik ook, is dat we zondag met een over-mijn-lijk-mentaliteit op dat veld staan. We moeten onszelf belonen en tonen wij het gewoon waard zijn om ons plekje in play-off 1 in te nemen.”

Volledig scherm © Joel Hoylaerts/Photo News