John van den Brom, de meest rechttoe rechtaan-coach in 1A: “Thorstvedt liep me na zijn wissel voorbij. Ik zei hem: ‘Doe dat nog één keer en je speelt nooit meer bij mij’”

Time-out Dessers krijgt speciaal shirt van Feyenoord: “Kán ik nog veranderen?”

Bij ons hebben we ‘Mazzu-time’, in Nederland raakt ‘Dessers-time’ stilaan ingeburgerd. Cyriel Dessers, door Racing Genk uitgeleend aan Feyenoord, heeft er de laatste tijd een patent op belangrijke goals in de toegevoegde tijd. De spits maakte dit seizoen vier goals in de Eredivisie en vier keer maakte hij de goal in de 92ste minuut als invaller. Een krankzinnige statistiek, zo vinden ze duidelijk ook bij Feyenoord. De Rotterdammers gaven Dessers immers een speciaal shirt, met rugnummer 92 (normaal speelt hij met 33). “Kán ik tijdens het seizoen nog van nummer veranderen?”, lacht hij in bovenstaande video.

10 november