John van den Brom arriveert aan Luminus Arena: “Alles komt zeker goed”

Daar is hij. John van den Brom arriveerde zopas aan de Luminus Arena om de laatste details uit te klaren. De toekomstige coach van Racing Genk en zijn assistent Dennis Haar werden ontvangen door technisch directeur Dimitri de Condé. Van den Brom was blij om terug in België te zijn. “Het gaat prima. We hadden een mooie rit”, vertelde de 54-jarige Nederlander voor onze camera. “We gaan ons nu melden en we zullen kijken hoe het ontwikkelt, maar het komt goed. Welke details nog moeten fijngestemd worden? Daar heb ik geen idee van. Maar alles komt zeker goed, hoor.”