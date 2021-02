Jeugd wordt alsmaar ongeduldiger: waarom RC Genk op dit moment slechts negen Belgen telt

Belgisch voetbal Na 7 op 9 leeft Beerschot ontspannen toe naar derby: “Play-off 1 is geen uitgespro­ken doel”

5 februari Bij Beerschot leeft men na de recente zeven op negen ontspannen toe naar de derby van dit weekend tegen Antwerp. Dat paars-wit in het beste geval zondagavond opnieuw in de top vier kan staan, blijkt intern geen item. “Als we straks play-off 2 halen: top. Als we play-off 1 halen: super. Maar dat is geen uitgesproken doel”, benadrukt coach Will Still.