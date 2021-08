Jean-Marie Pfaff aangedaan om overlijden van Wilfried Van Moer: “De tranen schoten in mijn ogen toen ik het hoorde”

“Het kwam heel hard binnen”, aldus Pfaff, die vorige week ook al zijn vriend Gerd Müller verloor, in bovenstaande video. “De tranen schoten in mijn ogen, als was ik een klein kind. Als er iemand mijn grote voorbeeld is, dan Wilfried wel. Niet alleen als voetballer was hij groots, als mens zeker ook. Als ik hem belde, was niets te veel. Nooit. Wat mij betreft mogen ze meteen een standbeeld voor hem maken. Karakter, inzet, doorzettingsvermogen, incasseringsvermogen; Wilfried had alles.”