Javier Torrente, jarenlang assistent van Bielsa, moet Beerschot in 1A zien te houden

Het heeft zijn tijd geduurd, maar nu is het dan toch zo ver. Een week na het ontslag van Peter Maes heeft Beerschot eindelijk een nieuwe coach beet. Het Kielse bestuur nam rustig de tijd om alle opties te bekijken en kwam finaal uit bij Javier Torrente. Voor de Argentijn is het zijn eerste avontuur in België. In het buitenland deed de man in de voorbije jaren wel al heel wat ervaring op. Zo was hij in eigen land onder andere hoofdcoach bij Newell’s Old Boys en was hij assistent van Marcelo Bielsa bij Velez Sarsfield, de Argentijnse nationale ploeg, Espanyol Barcelona en Marseille. In de periode bij Marseille leerde Torrente Beerschots sportieve baas Jan Van Winckel kennen, die er toentertijd physical coach was.