James, de (doel)man die 2020 afsluit als leider van de Gouden 11: “Mijn schoonvader is mijn geheime wapen”

De champagne knalt vanavond net iets luider ten huize De Cabooter. Vader James (39) ligt namelijk op kop in de Gouden 11 , en dus ook in de strijd om 25.000 euro. James vertelt over zijn speltactiek en levendige vriendengroep en blikt vooruit naar 2021. Het jaar waarin hij hoopt met de hoofdprijs te gaan lopen.

Herinnert u zich het befaamde ‘Mirakel van Brakel’ nog? Op 24 september 2014 vernederde derdeklasser Olsa Brakel Westerlo, toen een stabiele eersteklasser, met 6-1 (!) in de zestiende finales van de Beker van België. In de volgende ronde werd Brakel nipt uitgeschakeld door KV Mechelen. Een ongezien bekersprookje in de clubgeschiedenis van het bescheiden Brakel.

Wat dat verhaal met de Gouden 11 te maken heeft? De succesvolle doelman van Brakel destijds is vandaag de fiere leider van ons voetbalspel. James De Cabooter sluit 2020 in polepositie af in de race om 25.000 euro. “Ik doe al een aantal jaar actief mee en ieder jaar denk ik dat ik op kop ga staan, nu is het ook écht zo”, lacht James. “Het is natuurlijk leuk om eerste te staan, maar ik maak me nog niet te veel illusies. Mijn voetbalervaring en de vele uitgestelde wedstrijden - waardoor er niet altijd snel duidelijkheid is over het klassement - helpen me om er geregeld afstand van te kunnen nemen.”

Volledig scherm James De Cabooter in doel tijdens de 6-1-overwinning tegen Westerlo in 2014. © BELGA

Anticlimax

Toch lééft de Gouden 11 enorm bij James en zijn omgeving. Met zo’n vijftig vrienden uit de streek rond Waregem spelen ze samen in een superklasse en maken ze er week na week een stevige strijd van. “Ongelooflijk, sommige vrienden stoppen zelfs door de stress (lacht). We werken met een eigen klassement en ‘boetesysteem’. Zo betalen de slechtste spelers van de speeldag vijf euro aan een gemeenschappelijke pot. Met dat geld organiseren we op het einde van het seizoen dan een grote activiteit, zoals een barbecue. Hopelijk laten de omstandigheden het dit jaar wél toe. Dan is het dubbel feest om de schade van vorig seizoen in te halen.”

Dat vorige seizoen eindigde voor de vriendengroep met een stevige kater. En het was niet de schuld van de alcohol. “De abrupte competitiestop door corona zorgde ervoor dat de tussenstand in de Gouden 11 ook het eindklassement werd. Twee van mijn vrienden zijn toen op een half puntje van de hoofdprijs gestrand. Een grote en vooral onverwachte anticlimax.”

Quote Mijn schoonva­der is heel vooruit­ziend. Als trainer was hij al bezig met de volgende wedstrijd terwijl we er nog één aan het spelen waren James De Cabooter

Dat verhaal maakt dat James zelf vandaag wat nuchterder naar zijn leidersplaats kijkt. “Ik loop absoluut niet vooruit op de feiten, want ik besef dat het na één slechte speeldag afgelopen kan zijn. Door corona kan het zelfs op élk moment opnieuw gedaan zijn.” Realistisch, maar James droomt toch ook al even van de 25.000 euro. “Een deel daarvan zou sowieso naar de grote barbecue gaan (lacht). Daarnaast zou ik hier en daar wat opknappen in ons huis en de tuin en zou er ook een deeltje naar mijn schoonvader gaan.”

Bierfeestje

Want James’ schoonvader is lang niet de klassieke schoonvader. Hij is zelfs een belangrijke troef in James’ race naar de hoofdprijs. “Hij is mijn geheime wapen, mijn persoonlijke ‘fichenbak’ die een echte krak is in het spelletje. Hij werkt volledig met pen en papier, leest zorgvuldig de kranten, houdt statistieken bij, enzovoort. Mijn schoonvader is enorm vooruitziend en oplettend, dat was hij al in de tijd dat ik nog voetbalde. Hij was trainer en was altijd bezig met de tactiek voor de volgende wedstrijd, zelfs terwijl we nog een match aan het spelen waren.”

“Ik ben, in tegenstelling tot mijn schoonvader, eerder een impulsieve beslisser. Daarom ben ik in ‘normale’ seizoenen eigenlijk een grotere fan van de weekprijzen dan van het algemeen klassement. Volgens mij heb je meer kans op succes met een ploeg waarvan alle spelers op een bepaald moment in vorm zijn. Maar het is wel zo dat mijn schoonvader al een prijs gewonnen heeft met de Gouden Spelen en ik niet. Hij heeft dat Jupiler-feestje toen wel cadeau gedaan aan mij en vijftien vrienden (lacht).”

Volledig scherm De Cabooter bij Olsa Brakel. © Geert De Rycke

Zo’n bierfeestje zal binnen enkele maanden misschien herhaald kunnen worden, misschien zelfs op veel grotere schaal. Maar dan moet hij wel ook op het einde van het seizoen op kop staan. Kampioen van 2020 is James De Cabooter alvast wel, en dus deelt hij met ons nog even zijn voorspellingen voor 2021 - met enkele tips voor jouw Gouden 11.

Wie wint de Gouden Schoen?

“Een moeilijke keuze. Ik zou voor Holzhauser willen gaan, maar denk niet dat iemand van Beerschot het überhaupt kan halen. Daarvoor zijn er te veel voor- en tegenstanders. Doe dan toch maar Refaelov op één.”

Wie wordt kampioen?

“Ik denk dat het op het einde van de rit toch weer Club Brugge zal zijn. Met Bas Dost hebben ze nu ook een extra wapen tegenover de concurrentie. Al verwacht ik stilaan steeds meer van Anderlecht. In hun jeugdproject zit echt toekomstmuziek en ik vind het ook gewoon mooi dat zoveel Belgische jongens er kansen krijgen. Dat is een rariteit geworden op de Belgische velden.”

Wie zal degraderen?

“De titel voor de ene ploeg in Brugge, de degradatie voor de andere. Alle ploegen onderaan pakken massaal punten en Cercle zit in een desastreuze vorm. Dat betalen ze straks cash, vrees ik. Spelers voor jouw Gouden 11-ploeg moet je dus niet bij de Vereniging zoeken, volgens mij.”

Welke speler gaat ons in 2021 verrassen?

“Met de hulp van Hein Vanhaezebrouck geloof ik rotsvast dat Osman Bukari het komende jaar gaat ontploffen bij AA Gent. Hein gaat ervoor zorgen dat Bukari vertrouwen krijgt in de afwerking. De coach lijkt er ook voor te zorgen dat Bukari zijn heimwee meer een plaats kan geven.”

Wie wint de Gouden 11?

“James De Cabooter! Maar nogmaals: de weg is nog heel lang.”

Volledig scherm James gelooft dat Osman Bukari straks helemaal kan ontploffen bij Gent. © Photo News

