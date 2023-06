Jacky Mathijssen heeft nog wat knopen door te hakken in aanloop naar het EK U21: “Zó jammer van Arthur Vermeeren”

KIJK. Tedesco en Vercauteren volgen training Jonge Duivels

Onder het toeziend oog van bondscoach Domenico Tedesco, technisch directeur Frank Vercauteren en de staf van het A-elftal (zie video boven) werkte een deel van de Belgische beloftenploeg hun training af. ‘s Ochtends de aanvallers, in de namiddag het defensieve compartiment. Het EK kan écht beginnen.

Ook Ameen Al-Dakhil was aanwezig bij die namiddagtraining, ook al zit hij eigenlijk in de A-selectie van de Duivels. “Of hij na het tweeluik overvliegt naar Georgië? Dat is mij nog niet duidelijk”, aldus Jacky Mathijssen op de eerste persconferentie in aanloop naar het EK. “Maandag hakken we daarover de knopen door. Hetzelfde geldt voor de vervanger van Arthur Vermeeren. Zo jammer dat hij er niet bij kan zijn. Hij was hier donderdag voor een screening bij onze dokters, en in samenspraak met de medische staf van Antwerp hebben we deze beslissing genomen. De enige mogelijke keuze.”

Volledig scherm Jacky Mathijssen. © Photo News

Onze beloften zitten in een lastige poule met naast gastland Georgië ook toplanden Portugal en Nederland. De bondscoach wil niet te hoog van de toren blazen, maar prijst wel de ambitie die in zijn groep leeft. “Ze willen tonen dat ze daar op hun plaats zijn. Minimum twee landen in onze groep zien zichzelf als EK-favoriet. Het zit niet in ons om zoals hen hetzelfde te beweren, daar zouden we onszelf niet mee helpen. Maar diep vanbinnen voelen wij dat ook. België heeft al 15 jaar geen wedstrijd meer gewonnen op een EK, als ik me niet vergis. We moeten ook niet te snel willen gaan en zeggen dat we het toernooi willen winnen. Stap voor stap. Eén match winnen, twee matchen winnen... Vanaf de kwartfinale zien we wel. Maar ik ben omgeven door jongens die zeggen: ‘Nee coach, wij gaan all in.’ En dat stemt me gerust.”

De bondscoach werd bij het persmoment geflankeerd door Maxim De Cuyper, Hugo Siquet, Zeno Debast en aanvoerder Aster Vranckx. Die laatste bevestigde de woorden van zijn coach. “We zijn een hechte groep en onze automatismen zijn er alleen maar op verbeterd. Het is een hele eer dat de coach me de aanvoerdersband gegeven heeft. We moeten elkaar pushen om elke dag beter te worden. Want dat is wat iedereen wil: het EK winnen.”

Volledig scherm De bondscoach werd bij het persmoment geflankeerd door Maxim De Cuyper, Hugo Siquet, Zeno Debast en aanvoerder Aster Vranckx. © Photo News

Met Debast en Charles De Ketelaere krijgt Mathijssen er twee jongens bij met WK-ervaring. “Maar ze zijn in onze groep even veel, of even weinig waard als al de rest. We rekenen erop dat ze die ervaring, die de andere spelers en ikzelf niet hebben, overbrengen naar de groep.” Debast pikt in: “Ik heb de selectie net zoals jullie vernomen. Nadien heb ik met zowel Domenico als Jacky gesproken, en alles was mij meteen duidelijk. Nu is het aan mij om alles te geven voor dit team en te delen wat ik kan. Of Jan (Vertonghen, red.) me tips heeft gegeven voor het EK? Ja hoor. Ik heb veel met hem gesproken. Een man met zo veel ervaring... Het was een soort trampoline voor hem. Je kan er je talent laten zien. We zijn hier allemaal om een doel te bereiken: matchen winnen.”

Donderdag staat een eerste horde op de agenda, met een stage en oefeninterland in en tegen Israël. De zondag daarop reist de selectie door naar Georgië, waar ze op 21 juni hun EK aftrappen tegen Nederland.