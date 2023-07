Jacht op Europese glorie en miljoenen is geopend: waarom het zéker voor Club en AA Gent meteen van moeten is

Eén jaar geleden was er één Belgische club die voor de competitiestart Europees in actie moest komen: Royal Antwerp FC. Het speelde toen... troosteloos 0-0 gelijk op de Bosuil... tegen godbetert FC Drita uit Kosovo. Om maar te zeggen: een Europese voorronde-wedstrijd als seizoensopener is geen cadeau. Hoe bescheiden de tegenstander ook oogt.

Servette FC uit Genève, vorig seizoen tweede in de Zwitserse Super League. De Deense subtopper Aarhus GF. En het bescheiden MSK Zilina uit Slowakije. Dat zijn de tegenstanders die deze week meteen de eerste belangrijke afspraak vormen voor respectievelijk Racing Genk (dinsdag), Club Brugge én AA Gent (donderdag). Vicekampioen Genk start zo in de tweede voorronde van de Champions League, Club en AA Gent in die van de Conference League.

Volledig scherm Racing Genk kende een goede generale repetitie tegen Burnley. © BELGA

Op papier treffen zij elk een haalbare kaart. Al is het, zonder enige wedstrijd met inzet in de benen, wel meteen van moeten. Zéker voor die laatste twee. Als Club en AA Gent over twee wedstrijden verliezen van Aarhus en Zilina, dan zit hun Europees avontuur er onverbiddelijk op. Een vangnet is er niet. Kortom: het is nu al money time.

Willen zij de groepsfase van de Conference League halen - en dat mag je van hen toch verwachten -, dan moeten ze drie voorrondes (twee voorrondes + play-offronde) overleven. De weg is nog lang. Mits Europees succes beloven het drukke weken en maanden te worden.

Dat wordt het sowieso voor Racing Genk, welk resultaat zij nu ook neerzetten. Als de Limburgers Servette uitschakelen, dan stoten ze door naar de derde voorronde van de Champions League én zijn ze al zeker van de groepsfase in de Europa League. Bij een nederlaag krijgen ze een herkansing in de derde voorronde van de Europa League. Mochten ze ook die verliezen, is er nog een ultiem vangnet in de vorm van de play-offronde van de Conference League. U leest het dus goed: ook Racing Genk is op dit moment nog niet zeker van deelname aan een Europese groepsfase.

Volledig scherm Hugo Cuypers en Gift Orban. © Photo News

Voor kampioen Antwerp (play-offs Champions League) en Union Saint-Gilloise (play-offs Europa League) volgt eind augustus overigens nog een Europese voorronde. Zij zijn bij verlies wel allebei zeker van een Europese groepsfase (in de Europa League en Conference League).

De poules bereiken is voor de Belgische clubs in elk geval het eerste grote doel van het seizoen. Niet alleen omwille van het sportieve, maar ook voor het financiële. Ter illustratie: Club cashte vorig seizoen om en bij de 50 miljoen euro dankzij een indrukwekkende Champions League-campagne. Union zo'n twaalf miljoen in de Europa League. AA Gent streek een goeie tien miljoen op in de Conference League. Europees voetbal is en blijft een belangrijke inkomstenbron.

Genk, Club en AA Gent weten dus wat te doen. Hun jacht op Europese glorie en de bijhorende miljoenen kan beginnen.

Europese kalender (heen/terug) RC GENK 25/07: Servette Genève - RC Genk 20.30 uur

02/08: RC Genk - Servette Genève 19 uur CLUB BRUGGE 27/07: Club Brugge - AGF Aarhus 20 uur

03/08: AGF Aarhus - Club Brugge 20 uur AA GENT 27/07: AA Gent - Zilina 20 uur

03/08: Zilina - AA Gent 20 uur

