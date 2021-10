Izquierdo dolblij met eerste goal in 3,5 jaar tijd: “Zó lang van gedroomd”

Croky CupNa een invalbeurt, nu een basisplaats en een doelpunt - het eerste in 3,5 jaar tijd. Of hoe José Izquierdo (29) tegen Deinze opnieuw een stap in de goeie richting zette: “Hier heb ik zó lang van gedroomd”, glimlachte de Colombiaan.

De publiekslieveling was-ie al, nu heeft hij ook zijn eerste doelpunt beet. Voor José Izquierdo was de bekermatch tegen Deinze een uitgelezen kans om flink wat minuten te vergaren. Kort na de rust brak hij de ban voor Club, tot groot jolijt van de thuissupporters. “Meer kan ik momenteel niet wensen. Van dit doelpunt heb ik zo lang gedroomd. Drie à vier maanden geleden zat ik nog zonder club en vandaag scoor ik. Geweldig!”

Voor Izquierdo was het z'n eerste goal sinds 14 april 2018, ofwel 1.293 (!) dagen geleden. Toen in de Premier League met Brighton tegen Crystal Palace, gisteren met Club in de Beker tegen Deinze. Maar dat maakte de Colombiaan niets uit. “Ik heb intens genoten van deze match.”

Volledig scherm © BELGA

‘Joske’ groeit met mondjesmaat naar zijn beste vorm toe, al zal het nog wat tijd kosten vooraleer hij helemaal de oude is. “Stap voor stap en dan komt het wel in orde. Ik ben in ieder geval blij met wat er vanavond gebeurd is. Als je zo lang niet gespeeld hebt, is het logisch dat je dat voelt aan sommige bewegingen. Dat de fans snakken naar méér Izquierdo? Dat begrijp ik, zélf wil ik ook méér Izquierdo zien (lacht).”

Andere blik

Voorlopig rekent Philippe Clement nog niet op de Colombiaan in de grote wedstrijden. “Tijdens mijn blessure heb ik geleerd om geduld te oefenen. Die tijd opzij heeft alles veranderd voor mij. Hoe ik het leven zie, hoe ik tegen het voetbal aankijk. Ik ben veel veranderd, volwassen geworden. Al lach ik nog even graag en even vaak (schaterlacht).” Clement: “Zonder al te hoge verwachtingen zullen we rustig verder werken met hem. Van week tot week, van maand tot maand. Nu zit hij al waar we hoopten dat hij eind november, begin december zou staan. Dat op zich is al enorm positief.”

Volledig scherm © BELGA