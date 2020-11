Ivan Leko voor clash tegen Standard: “Niet iedereen is op zijn beste niveau”

“Nog niet iedereen is op zijn beste niveau”, legt Ivan Leko uit. “Dat zag je bijvoorbeeld bij de invalbeurt van Jordan Lukaku tegen LASK. Jordan is hier met een hele goede attitude binnen gestapt, maar hij is nog niet de Lukaku van drie jaar geleden. Pas op, dat is normaal, want hij heeft lang niet gespeeld. Jongens als Benavente en Ampomah komen uit een soortgelijke situatie. Zij toonden links en rechts al wel eens een flits, maar dat is nog wat anders dan om de drie dagen op topniveau presteren. Geduldig een paar weken verder opbouwen is de boodschap. Dat wisten we trouwens op voorhand. Voor een onmiddellijk inzetbare topspeler betaal je tien miljoen…”