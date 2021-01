Ivan Leko spreekt voor het eerst over zijn vertrek naar China: “In mijn leven kwam geld nog nooit op de eerste plaats. Nu ook niet”

Belgisch voetbal Volledige afgelas­ting van amateur­voet­bal dreigt

9:12 Het Overlegcomité zal morgen weinig of geen versoepelingen doorvoeren. Dat heeft gevolgen voor het amateurvoetbal. Officieel is het nog niet, maar de kans is zeer groot dat de lagere afdelingen niet hervatten op 14 februari, zoals voorzien. Een volledige afgelasting van het seizoen lijkt met de dag waarschijnlijker.