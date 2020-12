Ivan Leko na Tottenham en voor Club Brugge: “Club is in élke match in België favoriet”

AntwerpIvan Leko blikte zonet nog even terug op de Europese campagne van Antwerp en keek - uiteraard - ook al vooruit naar het treffen met Club Brugge op zondag. “Club is in élke match in België favoriet”, klonk het. “Maar dat betekent niet dat ze alles winnen. We zullen op ons allerbest moeten zijn, voor zover dat kan.”

Leko doelt daarmee natuurlijk op de opeenvolging van wedstrijden. “We verloren van Genk, maar, met alle respect voor hen, ik had het nog wel willen zien als we ook een hele week naar die wedstrijd hadden kunnen toeleven.”

Antwerp verloor tegen Genk en beet ook gisteren in het zand tegen Tottenham. Betekent dit dat het vertrouwen van de Great Old is aangetast?

“Maar nee... De jongens deden er alles aan, tegen de leider in Engeland. Ons voetbal, zeker in de eerste helft, was oké. Het is niet zo dat ons vertrouwen aangetast is. Winnen een must zondag? Voor Club, ja. Zij zijn de voorbije jaren geëvolueerd tot de absolute nummer één in ons land, in sleutelmatchen weten ze perfect wat ze moeten doen.”

Nog heel even terug naar de Europa League: na nieuwjaar treft Antwerp sowieso een ‘mooie naam’. Napoli, AS Roma, AC Milan,... noem maar op. “Allemaal topteams, ik hoop dat we tegen een ploeg spelen waartegen we toch een kansje te hebben. Wie? Ach, Glasgow, PSV en Ajax zijn misschien niet dé allersterkste teams die ertussen staan, maar dan nog. Je gaat me niet horen zeggen dat dat mindere teams zijn. Ik ben daar trouwens nog helemaal niet mee bezig. We zijn al heel blij dat we maandag in de pot zitten. Dat wordt opnieuw een heel leuk moment voor de club en iedereen errond.”

Volledig scherm © Gregory Van Gansen / Photo News

