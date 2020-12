Ivan Leko: “Genk is een compleet team. Ze staan niet toevallig eerste, hé”

‘t Is alleszins ook hoe Ivan Leko de wedstrijd ziet. “We zullen zien wie het beste is. We respecteren Genk, maar geloven in onszelf. Ik denk dat we hen goed genoeg kennen. Hun systeem is duidelijk, de spelers zijn bijna altijd dezelfde. Ze zijn goed, hé? Zes op een rij gewonnen, veel goals gescoord,... Je staat niet toevallig eerste. Hun drie aanvallers zijn bloedlink. Individueel kunnen ze een voor een het verschil maken. Ook hun vleugelspelers, hun offensieve backs,... Genk is een compleet team.”

Het grootste verschil tussen beide teams zit hem momenteel misschien wel in het ritme. Antwerp speelt midweeks Europees, Genk kan zich enkel focussen op de competitie. “Wij speelden maandag en donderdag nog, bij hen is het geleden van zaterdag. Da’s een groot voordeel voor hen, maar geen excuus voor ons. Het hangt er allemaal vanaf hoe je het bekijkt. Wij spelen elke week grote matchen, zitten in de flow,... Uiteindelijk is het zondag gewoon match met twee teams, één bal, dezelfde ref. (lacht) Toch? Al de rest is bijzaak. We gaan toch niet zeuren omdat we in de week Europees spelen zeker?”