Isabelle Bauwmans, eindelijk bijna mevrouw Philippe Clement: “Nu kan ik hem weer lastigvallen met onze trouw”

Zijn vreugde-uitbarsting in het Astridpark was fantastisch om te zien. Clement liep het veld op, omhelsde zijn spelers. Uitgelaten na een intens voetbalseizoen. Van Brussel ging het naar Brugge voor een lange feestavond. “Ik heb Philippe eigenlijk nog niet gezien”, grijnsde zijn verloofde Isabelle gisteravond. “Ik kreeg hem pas vanmorgen te pakken. Rond zeven uur stuurde ik een bericht om te zien of hij wakker was. Dat was het geval en we hebben even gebeld. Philippe ging nog een uurtje proberen te slapen, dat was er donderdagnacht niet meer van gekomen.”