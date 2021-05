Isabelle Bauwmans, eindelijk bijna mevrouw Philippe Clement: “Dit waren de twee meest stresserende weken als trainersvrouw”

Club Brugge Clement pakt derde titel op rij: “Dit is de ploeg van mijn hart, het moet al iets heel speciaals zijn om mij hier weg te krijgen”

21 mei De vloek van Ernst Happel is doorbroken. 43 jaar na de legendarische Oostenrijker is Philippe Clement erin geslaagd om Club Brugge nog eens twee seizoenen na elkaar kampioen te maken. “Het zal iets heel speciaal moeten zijn dat me hier weghaalt.”