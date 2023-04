Is Genk meest gerodeerde team in titelstrijd? Basis telt liefst acht spelers met meer dan honderd wedstrijden voor huidige club

Een goed gerodeerd team met spelers die elkaar blindelings vinden kan een voordeel zijn ‘when the going gets tough’, zoals in de titelstrijd. Van de vier tenoren heeft Genk acht spelers die min of meer tot de basis behoren en al de magische kaap van honderd matchen voor hun club overschreden. Paintsil (129 duels) en Samatta (221 duels) verzamelden dat aantal wel over twee verschillende periodes bij Genk. De kans is ook wel klein dat de geblesseerde Cuesta fit raakt voor de start van de Play-offs. Heynen heeft bij Genk met 253 matchen de meeste kilometers op zijn teller.