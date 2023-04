INTERVIEW. “We leefden maanden in onwetendheid”: “gevoelsmens” Nikola Storm over de verleden zorgen thuis, de euforie van een bekerfinale en (g)een transfer

“Riemer blijft”: CEO Jesper Fredberg is duidelijk ondanks elfde plaats

Anderlecht beleeft zijn grootste crisis in bijna 100 jaar. Wij zaten een uur lang samen met Jesper Fredberg, de man die de lijdende recordkampioen er weer bovenop moet helpen. “We hebben een duidelijke spelfilosofie uitgestippeld.” Een filosofie waar trainer Brian Riemer deel van uitmaakt: “Een nieuwe coach is geen issue”, aldus de CEO of Sports.