INTERVIEW. “Vanzeir noemt me al Lukaku in kleedkamer”: Victor Boniface, sterke beer in aanval en ‘Mister Europe’ van Union

JUPILER PRO LEAGUEVictor Boniface (21) is de revelatie bij Union, een sterke beer in de aanval en beslissend in de competitie en de Europa League. In 2020 joeg Club Brugge al op hem, maar een blessure lag toen dwars. Nu zit hij toch waar hij wil: “België is een goede plek om naam te maken.”