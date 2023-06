INTERVIEW. Union-CEO Philippe Bormans over titelontknoping: “We hebben niks voorbereid, bij ons staat het bier altijd koud”

Mis niets in aanloop naar de razendspannende titelstrijd in onze liveblog!

Union staat op negentig minuten van mogelijk de grootste stunt sinds de comeback in 1A twee seizoenen geleden. Met een titel zou de Brusselse club aanknopen met zijn rijke historie, voor de oorlog verzamelde Union er al elf. De hoofdtribune stamt ook nog van die tijd, maar een moderne leiding bracht de club weer naar de absolute top, met een budget ver onder de gevestigde topclubs. Dat maakt Union tot een buitenbeentje, maar niet alleen daarom, blijkt uit een interview met CEO Philippe Bormans voor de ontknoping.

Hoe bereidt Union zich voor op een mogelijke titel?

“Niks. Helemaal niks.”

Wat, staat de champagne niet klaar, of drukken jullie geen speciale T-shirts?

“Nee, niet dat ik weet. Bij ons staat het bier wel altijd koud.”

Een beetje georgani­seer­de chaos, past bij onze club. En ik vind niet dat wij ons moeten aanpassen. We laten de dingen op ons afkomen, maar we gaan niks plannen CEO Philippe Bormans

Maar andere clubs die de titel konden…

(onderbreekt) “Wij zijn geen andere club, hé.”

Is dat met de groep zo afgesproken? Om de titelmatch niet te jinxen of zo?

“Neen, maar we willen gewoon onze match winnen. En dan zullen we wel zien. Als we kampioen zijn, komt de Pro League met een podium. We willen gewoon focussen op de wedstrijd, en meeval hebben in de andere wedstrijd. En als we kampioen zijn, zal het zijn ‘op zijn Unions’, à l’improviste. (...) Ik denk dat wij vanuit Union wat een georganiseerde chaos hebben. Dat past bij onze club. En ik vind niet dat wij ons moeten aanpassen. We hebben het altijd zo gedaan. We laten de dingen op ons afkomen, maar we gaan niks plannen. We zullen wel zeker een pint drinken na de match, wat het ook wordt.”

Leeft het gevoel binnen de club dat Union nu dichter bij de titel staat dan vorig seizoen?

“Dat valt moeilijk te zeggen. Vorig jaar speelden we wel geen enkele keer een match die allesbeslissend was over de titel. Dat is nu anders. Het is de slotmatch. Het zal nu moeten gebeuren. We staan er dichtbij en toch nog te ver af. Want we blijven afhankelijk van een ander resultaat. We gaan met één oog naar het andere veld kijken.”

Bij Antwerp en Genk hoorden we ze roepen over kampioen worden, Union doet dat minder of rustiger.

“Ik denk dat we zeker ook kampioen willen worden, maar iedereen weet dat we er nog keihard voor zullen moeten werken.”

Union kreeg in de competitie en in Europa vaak lof over zijn mooie voetbal. Mag het zondag ook lelijk zijn?

“Het mag zeker lelijk zijn. In deze fase van de competitie telt enkel het resultaat. Maar we hebben vorige week zowel bij de ploegen van Antwerp als Union gezien dat ze niet in hun gewone doen waren. Het mentale speelde een grote rol, dat is perfect normaal in deze fase.”

Het systeem met die halvering van de punten kan een mentale impact hebben. Vorig jaar hadden we daar last van. Dit jaar hadden we zo’n drukke kalender dat we amper naar de stand hebben kunnen kijken of konden rekenen CEO Philippe Bormans

Opvallend is dat Union dit seizoen geen enkele speeldag op kop stond, maar nu op de laatste speeldag zich toch tot kampioen kan kronen. In de koers is dat de perfecte sprint.

“Dat is waar. Vorig jaar was het omgekeerd. Dan stonden we eerst heel lang op kop. Maar het is nu eenmaal zo dat de prijs aan de meet wordt uitgereikt. Het systeem met die halvering van de punten blijft toch wel… het kan een mentale impact hebben. Vorig jaar hadden we daar last van. Dit jaar hadden we zo’n drukke kalender dat we amper naar de stand hebben kunnen kijken of konden rekenen. We zullen 57 officiële matchen gespeeld hebben. Dat zijn twee competities in een seizoen. Dat is eigenlijk ongelofelijk.”

Is het nu of nooit, misschien kom je nooit meer zo dichtbij een titel?

“We staan er al korter bij dan volgend seizoen. Dat is waar. Maar wij zijn allemaal jonge en ambitieuze mensen, zo mogen we niet denken. Onze spelers hebben nog een hele carrière voor zich. Het is nu wel een moment dat velen van ons nog niet hebben meegemaakt. Maar ook voor de toekomst hebben we een mooie kern. De titel kan een mijlpaal zijn voor de kern, maar tegenover de twee concurrenten moet Union structureel grotere stappen zetten.”

Kan de titel een hefboom zijn voor het nieuwe stadion?

“Dat nieuwe stadion moet er sowieso komen, los van een titel of niet. Ik heb al dikwijls gezegd dat het nieuwe stadion veel belangrijker is dan eender welke titel of Europese overwinning. Daar werken we achter de schermen keihard aan. We hopen de komende weken op een serieuze doorbraak. En zo’n titel helpt altijd. Ook het Europees voetbal heeft hard geholpen om de noodzaak van dat nieuwe stadion aan te tonen.”

Sportief kan Union na dit topseizoen zijn coach Karel Geraerts verliezen. Waren er al gesprekken om hem te houden?

“Er zijn gesprekken geweest met het management. Maar we hebben afgesproken pas na het seizoen door te praten. De hoop om hem te houden of de goede wil van beide partijen om samen verder te gaan is er zeker. Karel is een toptrainer. Hij past bij een club die ambitieus is. Ik denk dat wij dat zijn. Uiteraard komt er een dag waarop Karel een stap gaat zetten. Maar wij hopen dat het nog niet de eerste jaren is.”

