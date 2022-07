INTERVIEW. Union-CEO Bormans over Nielsen, het Europese avontuur en het vertrek van Mazzu: “Wij zijn zwaar ontgoocheld in Anderlecht”

Antwerp Gedrag Overmars was al langer bekend bij vrouwen­ploeg Ajax, maar niemand durfde aan alarmbel te trekken

Bij het vrouwenteam van Ajax was al veel langer bekend dat Marc Overmars ongepaste berichten stuurde aan vrouwen. Niemand durfde echter aan de bel te trekken vanwege de angstcultuur die binnen de club heerste. Dat zegt Daphne Koster, manager Ajax Vrouwen, in de documentairereeks Op weg naar de top, die volgende week wordt uitgezonden in Nederland.

