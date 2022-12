INTERVIEW. Ultra’s klappen uit de biecht: “Zelfs met 10.000 euro boete, blijven we Bengaals vuur aansteken”

Belgisch voetbal “De discussie is breder dan louter mijn salaris”: Raskin reageert opnieuw nadat hij contract bij Standard niet verlengt en in B-kern zit

Nicolas Raskin (21) heeft zijn laatste wedstrijd voor Standard gespeeld. De middenvelder wil zijn aflopende contract niet verlengen en is teruggezet naar de B-kern. Op social media klaagt hij over een gebrek aan respect. Nochtans kon Raskin jaarlijks 1,8 miljoen euro verdienen. In een nieuwe Instagram-post zegt hij dat de discussie verder draagt dan louter het loonbriefje.

